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На Донбассе из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцево

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Сепаратисты вновь обстреляли артиллерией жилые дома Зайцево. Снаряды 122-мм орудий повредили жилье мирных жителей.
На Донбассе применяли артиллерию
На Донбассе применяли артиллерию

На Донбассе сепаратисты обстреляли 122-мм артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает в субботу, 5 мая, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права, около 20:00 снова обстреляли артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево. Снаряды 122-мм орудий оккупантов повредили жилье мирных жителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обстрелянное Зайцево направлены спасатели и восстановительные бригады.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции на Донбассе.

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Теги: донбасс, обстрел, дома, сепаратисты, АТО, Артиллерия, АТО новости, зона АТО, АТО на востоке Украины, Зайцево Донецкой области, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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