Суд по делу Штепы установил рекорд по скорости заседаний

Неля Штепа пришла на заседание суда с температурой и воспалением легких, утверждает адвокат.

Неля Штепа якобы заболела, но явилась в суд Скриншот

Суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы разошелся через 40 секунд после начала заседания из-за того, что не явился один из судей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко в понедельник, 7 мая.

"Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, предназначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии", – отметил юрист.

По его словам, следующее заседание назначено на 14:00 1 июня.

"Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала", – добавил адвокат.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что дело Нели Штепы направят на новое распределение, в ходе которого должен определиться уже десятый состав суда. Предыдущие девять получили отвод.

Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

В сентябре 2017 года суд отправил экс-мэра Славянска под домашний арест.

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