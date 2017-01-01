Сутки в ООС: 15 обстрелов, два бойца ранены

Незаконные вооруженные формирования обстреливали дома мирных жителей в Зайцево. В течение суток там разорвалось 27 орудийных снарядов.

За минувшие сутки сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранены двое военнослужащих, сообщает во вторник, 8 мая, пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности. (…) Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых", – говорится в сводке пресс-центра ООС.

Сообщается, что боевые действия продолжались по всей линии разграничения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасное, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону.

Из 122-мм артиллерии был обстрелян населенный пункт Зайцево, где были разрушены жилые дома.

"Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, один сепаратист был уничтожен, 5 получили ранения.

Как сообщалось, двумя днями ранее Зайцево также обстреливали из артиллерии, вследствие чего один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

За предыдущие сутки в ООС произошло 80 обстрелов, один боец погиб.

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