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Сутки в ООС: 15 обстрелов, два бойца ранены

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Незаконные вооруженные формирования обстреливали дома мирных жителей в Зайцево. В течение суток там разорвалось 27 орудийных снарядов.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе

За минувшие сутки сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранены двое военнослужащих, сообщает во вторник, 8 мая, пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности. (…) Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых", – говорится в сводке пресс-центра ООС.

Сообщается, что боевые действия продолжались по всей линии разграничения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасное, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону.

Из 122-мм артиллерии был обстрелян населенный пункт Зайцево, где были разрушены жилые дома.

"Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, один сепаратист был уничтожен, 5 получили ранения.

Как сообщалось, двумя днями ранее Зайцево также обстреливали из артиллерии, вследствие чего один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

За предыдущие сутки в ООС произошло 80 обстрелов, один боец погиб.

 

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Теги: донбасс, обстрел, раненые в АТО, Зайцево Донецкой области, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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