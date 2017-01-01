Украина отмечает День памяти и примирения

В Украине 8 и 9 мая вспоминают жертв Второй мировой войны. Соответствующие мероприятия состоятся в столице и других населенных пунктах страны.

В Украине и в мире 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. В этом году в нашей стране эта дата официально будет отмечаться в четвертый раз.

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Эти дни посвящены памяти более 80 миллионов человек, которые погибли в годы Второй мировой войны. В большинстве стран Европы Днем победы над гитлеровской Германией считают 8, а не 9 мая.

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. В Украине эта дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

Для Украины это относительно новый праздник, который был установлен Верховной Радой в 2015 году. Согласно закону, в Украине 8 мая устанавливается Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой и будет отмечаться ежегодно. Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Советская символика запрещена.

При этом 9 мая в Украине остается государственным праздником – Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По этому поводу в Киеве состоится ряд других творческих мероприятий. Так, с 12.00 на Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет проходить художественная программа Годам никогда памяти не стереть с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов. Также с 12.00 до 13.00 в Музее оккупации состоится кинолекторий Битва за Днепр и освобождение Киева. А в кинотеатрах намечен просмотр документалок о победе во Второй мировой.

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В учебных заведениях и учреждениях образования пройдут просветительские мероприятия, творческие проекты, конференции,

Во время Второй мировой войны в Украине погибли, по разным оценкам, от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения - около 5 млн. В то же время 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. Полностью были разрушены более 700