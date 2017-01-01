Рабинович 9 мая был на Мальдивах - журналист

“Рабинович свято верит в то, что его ложь никто и никогда не раскроет. Наивный... Вчера Вадим Рабинович якобы включился по скайпу в эфиры двух медведчуковских каналов – NewsOne и 112 Украина. Видео – из гостиничного номера якобы из Израиля. Призываю журналистов просить доказательства его пребывания в Израиле именно в эти дни. Поскольку есть основания считать, что это предварительная запись или ложь депутата. Потому что 9 мая он уже был на Мальдивах в люксовом отеле. Он вылетел на курорт из Тель-Авива после того, как я поймал его на лжи якобы с “большой украинской делегацией в Кнессете“. Я спросил – в Кнессете никакой делегации никто не видел, а на собственном видео Рабиновича кроме него самого никого нет. Ни одного кадра изнутри израильского парламента тоже не было“, – написал Крутчак.

Журналист утверждает, что Рабинович в это время был на островах в Индийском океане, в отеле, за который заплатил бизнесмен Павел Фукс.

“Поселился Вадим в отеле Рети Ра. Отель One&Only Reethi Rah расположен посреди Индийского океана на одном из крупнейших атоллов в 700 километрах к югу от Шри Ланки. Представительский сьют в этом отеле стоит Рабиновичу не менее 75 тыс. грн в сутки. Но платит не он сам, а его российский спонсор – бизнесмен Павел Фукс, один из застройщиков Москвы, который тоже полетел вместе с ним. Рабинович прогулял главный праздник своего избирателя – 9 мая, День Победы. Он успел лишь нагло украсть изображение легендарного актера Леонида Быкова и повесить его на рекламу своей жалкой диванной партии. Кстати, дочь актера возмутилась наглой кражей и обещает судиться. Выясняю, на какой именно паспорт Рабинович зарегистрировался в гостинице? Гражданина Израиля или Украины?“ – добавил журналист/

Он также опубликовал фото отеля.