Под Днепром загорелся мусорный полигон
В городе Подогородное недалеко от Днепра загорелся полигон для переработки твердых бытовых отходов. Об этом собщает ГСЧС в четверг, 10 мая.
Сообщение о пожаре на улице Смоленской поступило около двух часов дня. К ликвидации пожара привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
"Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке, площадь которого составляет ориентировочно 1500 кв. м", – говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Cмотрите фотогалерею: Под Днепром загорелся мусорный полигон
Накануне сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал.
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