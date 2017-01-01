К ликвидации пожара привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар на полигоне для переработки твердых бытовых отходов в Подгородном ГСЧС Украины

В городе Подогородное недалеко от Днепра загорелся полигон для переработки твердых бытовых отходов. Об этом собщает ГСЧС в четверг, 10 мая.

Сообщение о пожаре на улице Смоленской поступило около двух часов дня. К ликвидации пожара привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке, площадь которого составляет ориентировочно 1500 кв. м", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Cмотрите фотогалерею: Под Днепром загорелся мусорный полигон

Накануне сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал.

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