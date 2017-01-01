Резниченко: Днепропетровская область - лидер по созданию нового образовательного пространства

По словам Резниченко, сейчас комфортные и безопасные условия ДнепроОГА создает почти в 30 опорных школах региона.

Председатель Днепропетровской областной государственной андминистрации Валентин Резниченко сообщил сегодня, что согласно рейтингу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Днепропетровская область вошла в число лидеров областей по созданию в опорных школах нового образовательного пространства.

По словам Резниченко, сейчас комфортные и безопасные условия ДнепроОГА создает почти в 30 опорных школах региона. “Их отличительные черты - яркие энергосберегающие фасады, новейшее оснащение, современные предметные кабинеты, мебель-трансформер“, - сказал губернатор.

В частности, новое образовательное пространство уже создано в Петриковской и Юрьевской опорных школах. Продолжаются ремонтные работы в Межевской школе, на финише – в Солонянской. Также будут переоснащены опорные школы в Апостолово, Божедаровке, Илларионово, Святовасильевке, Софиевке, Томаковке.

Проект “Новое образовательное пространство“ - часть образовательной реформы «Новая украинская школа». Это совместная инициатива Минрегионстроя, Министерства образования и науки, а также властей на местах. По данным Минрегионстроя, в Украине принципы нового образовательного пространства внедряют уже 115 школ. Кроме Днепропетровщины, активность демонстрируют Донецкая, Житомирская, Ровенская области и город Киев.

Основные принципы нового образовательного пространства - мотивирующая среда и креативный дизайн, зоны для активного досуга, современное оборудование и программное обеспечение, скоростной Интернет и Wi-Fi, энергоэффективные технологии, библиотеки, инклюзивного-ресурсные центры, безбарьерный доступ.

“Децентрализация, инициированная Президентом Петром Порошенко, - одна из самых успешных реформ в Украине. Ее положительные результаты ощущаются и в сфере образования. В опорных школах Днепропетровщины мы создаем надлежащие условия для обучения. Осовременивание - как извне, так и изнутри. Фасады меняем на яркие и энергосберегающие, классы обеспечиваем новым оборудованием, обустраиваем пришкольные территории, строим спортивную инфраструктуру. Во время реконструкции учитываем и потребности особых детей. Современная школа и новейшие технологии должны быть доступны каждому ребенку“, - отметил Резниченко.