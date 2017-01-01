В Одесской области установили самый большой в Украине телескоп

Уникальность одесского телескопа, по словам астрономов, заключается в том, что он был создан в самой обсерватории.

В селе Маяки Одесской области на территории обсерватории университета имени Мечникова установили самый большой в Украине телескоп. Об этом сообщает Град.

"На сегодняшний день – это самый большой телескоп в Украине. Конечно, не самый большой в мире. Всего лишь 80 см зеркало, которое за нашей спиной. Тем не менее, для наших возможностей – это пик нашей работы был. Пришлось найти людей, которые сделают оптику, механику, электронику", - отметил директор астрономической обсерватории ОНУ им. Мечникова Сергей Андриевский.

По его словам, телескоп выдает научную продукцию. "Он работает на нужды контроля космического пространства", - уточнил Андриевский.

Уникальность одесского телескопа, по словам астрономов, в том, что он был создан в самой обсерватории.

Ранее американская SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет.

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