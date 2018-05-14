Ветеран Азова отказался пожать руку Порошенко

Боец из Азова пожал руку другим участникам церемонии, но проигнорировал протянутую руку главы государства. Также он не отреагировал на похлопывание по плечу .

Во время вручении наград победителям Invictus Games ветеран Азова отказался пожать руку президенту Петру Порошенко. Соответствующее видео размещено на странице Национального корпуса в Facebook.

На кадрах видно, как ветеран Азова пожал руку другим участникам церемонии, последовал мимо главы государства, несмотря на то, что Порошенко протянул ему руку.

Кроме того, ветеран даже не отреагировал на похлопывание президента по его плечу.

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В комментариях Юлия Прохорова написала: “Мне показалось, что он еще и вмазать хотел, когда Порошенко его за плечо коснулся“.

В то же время Эдуард Крайников отметил, что ни один президент не сделал для украинского войска и обороноспособности страны столько, как Порошенко.

Пользователь Andriy Kovalov написал: “Или крестик снимите, или трусы наденьте. Протестуешь - откажись от медали. А так, просто невыполнение протокола. И что Пороху? Кисло в чубчик от таких “протестов““.