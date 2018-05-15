В полиции назвали число осужденных за георгиевскую ленту в Украине

За нарушение статьи о запрете георгиевской ленты в Украине административные протоколы составлялись на 13 человек, из них трое иностранцев.

Георгиевская лента вне закона в Украине с 15 июня 2017 года Getty Images

За 11 месяцев действия закона о запрете георгиевских ленточек в Украине, с 15 июня 2017 года, судами привлечены к ответственности за их изготовление или публичную демонстрацию два человека. Об этом со ссылкой на данные Национальной полиции сообщает во вторник, 15 мая, издание Новынарня.

Отмечено, что при этом админпротоколы составлялись на 13 человек, из них трое - иностранцы.

"Сообщаем, что в соответствии с имеющимися автоматизированными учетами Национальной полиции Украины, за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 173-3 КоАП, на 13 человек составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, во Львовской области админпротоколы составлены на трех человек, Волынской и Днепропетровской - по два, Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой - по одному.

В полиции также отчитались, что по статье о запрете георгиевской ленты судами в государственный бюджет взыскано штрафов на общую сумму 2550 грн.

Напомним, 16 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине. Президент Петр Порошенко подписал этот закон в День России, 12 июня. Закон вступил в силу 15 июня 2017 года.

Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 грн по состоянию на 2018 год) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек.

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