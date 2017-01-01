История не учит: наработки главного таможенника Украины Игоря Калетника сводят на нет

На некогда примерную таможню Калетника теперь влияют феодальные кланы.





Об этом шла речь 11 мая во время встречи нардепов от Самопомичи Татьяны Остриковой и Романа Семенухи с волынскими журналистами. Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики прокомментировала инициативу Палицы о доступе к польским таможенным базам: “Мы знаем, что таможенные посты и таможни сегодня разделены между местными князьками. Поэтому, наверное, председатель областного совета немного перепутал свои полномочия, намереваясь подразнить центральную власть и показать, что он способен совершать влияние на таможенную политику в конкретной области“.



Игорь Палица сделал заявление после очередного скандала на Волынской таможне. Как пишет в своем блоге журналист Александр Дубинский, “ко мне в руки попал документ, который свидетельствует о том, что на Волынской таможне процветает схема незаконного растаможивания грузовых бусов под видом пассажирских. Кроме этого, для ввоза запрещенных авто с двигателями Евро-3, год выпуска некоторых авто меняется на более молодой“. По словам журналиста, только за первые три месяца 2018 по этой схеме было растаможено 24 грузовых микроавтобуса и автобуса. Журналист утверждает, что руководитель таможни Виктор Кривицкий лично дал негласное распоряжение на принятие к растаможке грузовиков по поддельным документам.



Напомним, что в свое время Игорь Калетник, руководитель таможенной службы Украины, проводил кадровые “чистки“ на таможне, благодаря чему были приостановлены многочисленные контрабандные потоки и “схемы“. Украинская таможня, которая во времена Игоря Калетника считалась образцовой и была приближенной к европейской таможенной системе, сопровождают постоянные скандалы. Нардеп Татьяна Острикова прокомментировала обращение депутатов Волыньсовета по инциативе председателя этого органа Игоря Палицы к Генконсулу Польши по содействию в предоставлении доступа к информации о загруженности автомобилей из польских таможенных баз и заявила, что на Волыни на таможню влияют «местные феодальные кланы».Об этом шла речь 11 мая во время встречи нардепов от Самопомичи Татьяны Остриковой и Романа Семенухи с волынскими журналистами. Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики прокомментировала инициативу Палицы о доступе к польским таможенным базам: “Мы знаем, что таможенные посты и таможни сегодня разделены между местными князьками. Поэтому, наверное, председатель областного совета немного перепутал свои полномочия, намереваясь подразнить центральную власть и показать, что он способен совершать влияние на таможенную политику в конкретной области“.Игорь Палица сделал заявление после очередного скандала на Волынской таможне. Как пишет в своем блоге журналист Александр Дубинский, “ко мне в руки попал документ, который свидетельствует о том, что на Волынской таможне процветает схема незаконного растаможивания грузовых бусов под видом пассажирских. Кроме этого, для ввоза запрещенных авто с двигателями Евро-3, год выпуска некоторых авто меняется на более молодой“. По словам журналиста, только за первые три месяца 2018 по этой схеме было растаможено 24 грузовых микроавтобуса и автобуса. Журналист утверждает, что руководитель таможни Виктор Кривицкий лично дал негласное распоряжение на принятие к растаможке грузовиков по поддельным документам.Напомним, что в свое время Игорь Калетник, руководитель таможенной службы Украины, проводил кадровые “чистки“ на таможне, благодаря чему были приостановлены многочисленные контрабандные потоки и “схемы“.

В частности, только Волынская таможня после наведения там порядка принесла за год в бюджет Украины 244 млн грн от таможенных поступлений. Пока же местные таможня оказалась в центре многочисленных коррупционных скандалов, которые не утихают с начала года.

