Митрополит Антоний опроверг заявления о процедуре предоставления автокефалии УПЦ

Константинопольский патриархат в этом вопросе будет тесно общаться и координировать свои действия со своими сестринскими православными церквами.

У Константинопольского патриархата нет исключительных полномочий в вопросах автокефалии УПЦ. Об этом в своем интервью Православная Жизнь заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний (Паканич).

Комментиру я сообщения госдеятелей о том, что “Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ“, митрополит Антоний сообщил: “Это словосочетание появилось в наших СМИ, но его нет в официальных документах Константинопольского патриархата. Таким образом, это либо самообман, либо попытка выдать желаемое за действительное. Также не исключаю, что политики, заявляющие подобное, введены в заблуждение собственными недобросовестными советниками“.

Также владыка напомнил, что Константинопольский патриархат сделал заявление, что, получив петиции политического руководства Украины о даровании автокефалии, будет тесно общаться и координировать свои действия со своими сестринскими православными церквами по этому вопросу. Иными словами, будет рассматриваться сам вопрос, а не начало каких-либо процедур для предоставления автокефалии УПЦ.

На вопрос редакции что было бы, если бы Вселенский патриархат все же выдал какой-то документ, провозглашающий автокефалию в одностороннем порядке, митрополит в свою очередь заметил, что если бы такое произошло, это означало бы раскол всего мирового православия и потому сомнительно, чтобы Вселенский патриархат на такое решился, как и другие поместные церкви, особенно те, которые, как и УПЦ, пережили или переживают трагедию раскола“.

Митрополит Антоний также уверен, что в нашей же стране, переживающей сейчас беспрецедентное за всю современную историю Украины политическое противостояние и военные конфликты, политическое решение данного вопроса только усугубило бы общественные междоусобицы.

Кроме того, он сообщил, что в настоящий момент практически все поместные церкви выражают поддержку Украинской православной церкви (МП) и верность каноническому порядку. Верующим же митрополит пожелал не паниковать и не распространять слухи.

“Тем же, кто проводит время в интернете, тщательно стоит проверять получаемую информацию и не транслировать так называемые вбросы. Именно сейчас мы все должны быть максимально ответственны за свои слова и деяния и не становиться орудием в чужих злонамеренных руках. Верующим сегодня следует сплотиться вокруг нашего предстоятеля блаженнейшего Митрополита Онуфрия, довериться священноначалию нашей церкви и поддержать его молитвой“.