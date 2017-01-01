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В Одессе "минировали" торговый центр

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После проверки специалисты не обнаружили никаких взрывчатых устройств и веществ. Открыто уголовное производство.
Аноним сообщил о "заминировании" ТЦ в Одессе
Аноним сообщил о "заминировании" ТЦ в Одессе
Артем Шевченко / Facebook

В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр Новый привоз на ул. Пантелеймоновской, заминирован. Об сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия приехали кинологи, работники взрывотехнической службы и ГСЧС.

После проверки специалисты не обнаружили никаких взрывчатых устройств и веществ.

апомним, 13 июля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Шевченковского райсуда, где должны принять решение, продлевать ли меру пресечения нардепу Надежде Савченко. После проверки взрывоопасных веществ обнаружено не было.

 

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Теги: Одесса, полиция, торговый центр, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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