В Луганской области без света более 2000 домов

Аварийные отключения вызваны неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области.

В Луганской области без света 2078 потребителей Getty Images

В 15 населенных пунктах Луганской области более 2 тысяч домой остались без света. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение.

В целом без света 2078 потребителей.

Отмечается, что на территории обслуживания Кременской РЭС остаются без света из-за повреждения трансформатора 86 бытовых потребителей и 3 юридических лица в населенном пункте Красная Дубрава. На территории обслуживания Новопсковской РЭС остаются без света 82 абонента в населенных пунктах Бунчуковка, Грицаивка и так далее.

На территории обслуживания Счастьенской РЭС остались без электроэнергии 414 потребителей в городе Счастье и 619 потребителей в населенных пунктах Новоайдар, Айдар-Николаевка, Спеваковка.

На территории обслуживания Старобельской РЭС без электроэнергии 152 дома в селе Бондарево.

На территории обслуживания Сватовской РЭС из-за повреждения трансформатора обесточены 26 абонентов в селе Новозвановка.

На территории обслуживания Беловодской РЭС остались без света 699 потребителей в населенных пунктах Бараниковка, Нижняя Бараниковка, Терновка, Рудовка, Герасковка и другие.

По данным пресс-службы, аварийные отключения вызваны неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года.

"Сейчас остро стоит проблема с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад Луганского энергетического объединения", - говорится в сообщении.

Ранее глава "администрации" Сергей Аксенов сообщил, что территория всего аннексированного Крыма оказалась отключена от энергоснабжения. В городах Крыма остановились троллейбусы, не работали светофоры, в жилых домах отключились лифты. Также не работала мобильная связь, не было доступа к интернету. Вскоре электроснабжение полностью восстановили.

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