ГПУ открыла дело на главу Фискальной службы

Луценко рассказал о расследовании дела, фигурантом которого является и.о. главы ГФС Продан.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении и.о. Государственной фискальной службы Мирослав Продан. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о вероятных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его прежней должностью на Винницкой таможне, а они связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.

"Имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть убежденным в наличии грубых правонарушений у господина Продана на должности исполняющего обязанности председателя ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который будет ее реализовывать. На данный момент ведется следствие", - добавил генпрокурор.

Он также заявил, что в ГПУ не исключают лоббирование интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одной из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанде орехов в Винницкой области.

"Еще в январе этого года Генеральная прокуратура Украины через наши следственные подразделения зарегистрировала уголовное производство по поводу возможной контрабанды орехов на винницкой таможне", - сказал Луценко.

По его словам, сегодня было объявлено о подозрении руководителю Винницкой ГФС в создании преступной организации, соучастие в уклонении налогов, злоупотреблении властью.

Согласно выводам экспертизы, отметил Луценко, было пропущено товаров и не поступило в бюджет около 300 млн грн.

"Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы была создана преступная группировка, в состав которой вошли руководители, которые имеют серьезные связи с руководителями центральных институтов в столице, и в 2015-2016 году эта организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью винницкой таможни", - сказал Луценко.

Он добавил, что расследование этого дела продлится несколько месяцев.

Как сообщалось, на прошлой неделе СБУ задержала главу ГФС Винницкой области и его пособника на взятке в 500 тысяч гривен.

Ранее СМИ сообщили об обысках у водителей Продана. В СБУ утверждают, что у них есть аудио- и видеозаписи, свидетельствующие о том, что Продан нарушил закона. Поэтому, по данным издания, в правительстве с 80%-й вероятностью ожидают, что управление по борьбе с коррупцией СБУ предпримет шаги непосредственно против и.о. главы ГФС.

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