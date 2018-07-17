В полиции рассказали подробности атаки активистов на НАБУ
В результате инцидента у зданием Национального антикоррупционного бюро в Киеве никого не задержали.
Об этом сообщила заместитель спикера столичной полиции Яна Неруш, передает РБК-Украина.
Она отметила, что активисты не врывались в здание НАБУ, а разрисовали красной краской табличку на здании.
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“У нас информация, что туда не то, что ворвались и разбили мебель, как пишут некоторые источники... Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько, точного количества назвать не могу, человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет“, - сказала Неруш.
Вместе с тем, руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура сообщила, что в здании бюро усилили меры безопасности.
“Мы видели, как с улицы Богдановской так называемых протестующих грузили в микроавтобус. Двери, через которые они вошли, сейчас блокируются. Это двери в общественной приемной, то есть, они вошли через общественную приемную будто передать обращение. Эти двери они выломали и ворвались внутрь. Еще исписали нам табличку на здании. Машина полиции стоит у центрального входа. Протестующих нет. Все спокойно“, - сообщила она.
Ранее в НАБУ заявили, что группа неизвестных ворвалась в холл бюро, поламала мебель, разбросала мусор и забросала холл тортами.