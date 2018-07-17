В полиции рассказали подробности атаки активистов на НАБУ

После инцидента в НАБУ усилили охрану здания. Столичная полиция говорит, что активисты внутрь не врывались.

В полиции отметили, что погрома в бюро также не было rbc.ua

В результате инцидента у зданием Национального антикоррупционного бюро в Киеве никого не задержали.

Об этом сообщила заместитель спикера столичной полиции Яна Неруш, передает РБК-Украина.

Она отметила, что активисты не врывались в здание НАБУ, а разрисовали красной краской табличку на здании.

Читай также: Облитый зеленкой Шабунин получил ожог глаза

“У нас информация, что туда не то, что ворвались и разбили мебель, как пишут некоторые источники... Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько, точного количества назвать не могу, человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет“, - сказала Неруш.

Вместе с тем, руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура сообщила, что в здании бюро усилили меры безопасности.

“Мы видели, как с улицы Богдановской так называемых протестующих грузили в микроавтобус. Двери, через которые они вошли, сейчас блокируются. Это двери в общественной приемной, то есть, они вошли через общественную приемную будто передать обращение. Эти двери они выломали и ворвались внутрь. Еще исписали нам табличку на здании. Машина полиции стоит у центрального входа. Протестующих нет. Все спокойно“, - сообщила она.

Ранее в НАБУ заявили, что группа неизвестных ворвалась в холл бюро, поламала мебель, разбросала мусор и забросала холл тортами.