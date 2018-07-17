Большинство избирателей, которые еще не определились, могут отойти к Рабиновичу и Гриценко

По результатам летнего социологического исследования, проведенного в конце июня - начале июля, в новый состав Верховной Рады Украины прошли бы пять политических партий. Наибольшее количество голосов могли бы получить “Батькивщина“ во главе с Юлией Тимошенко (11,4%), “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко (8,1%), партия “За жизнь“ Вадима Рабиновича (7,6%), а также “блок Петра Порошенко“ Солидарность “(7,2%) и“ Оппозиционный блок “(6,9%).

В отличие от предыдущих результатов, полученных весной, в украинском парламенте не будет представителей Радикальной партии Олега Ляшко (4,1%), Объединения “Самопомощь“ (3,6%) и партии “Слуга народа“, что, среди прочего, может объясняться качественными изменениями в репрезентативной выборке через период летних отпусков. Об этом говорится в очередном социологическом исследовании, опубликованном изданием “L'Europeenne de Bruxelles“ со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).



31% респондентов заявили о том, что они точно решили участвовать в голосовании на президентских выборах, но пока не определились со своим кандидатом. На уточняющий вопрос все-таки определиться с фамилией политика большая часть опрошенных заявила о том, что отдаст свои голоса в пользу Анатолия Гриценко (32%) и Вадима Рабиновича (29%). Другие кандидаты получили более скромные результаты: Юлия Тимошенко - 12% респондентов, затруднились с кандидатом, Андрей Садовый - 10%, Олег Ляшко - 8%, Петр Порошенко - 5%, другие кандидаты - 4%. Авторы исследования отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Измерение антирейтинга политических партий (с помощью вопроса “За какую партию вы никогда не будете голосовать?») Показало, что 74% респондентов никогда не поддержат “Оппозиционный блок“ (Юрий Бойко), а 70% респондентов воздержатся от поддержки “Блока Петра Порошенко“ солидарность “. Ненамного лучше обстоят дела в других парламентских партий и их лидеров. антирейтинг“ Батькивщины “во главе Юлией Тимошенко составил 69%, Радикальной партии Олега Ляшко - 58%,“ Самопощь “Андрея Садового - 52%. Непарламентские политические силы во главе с известными политиками не могут похвастаться широкой народной поддержкой. 52% респондентов никогда не проголосуют за объединение правых партий во главе Олегом Тягнибоком, 44% опрошенных категорически отказались поддержать партию “За жизнь“ во главе с Вадимом Рабиновичем, а 39% опрошенных - партию “Гражданская позиция “Анатолия Гриценко.

Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні) “Батьківщина“ (Юлія Тимошенко) 11,4 “Громадянська позиція“ (Анатолій Гриценко) 8,1 “За життя“ (Вадим Рабинович) 7,6 Блок Петра Порошенка “Солідарність“ 7,2 “Опозиційний блок“ (Юрій Бойко) 6,9 Радикальна партія Олега Ляшка 4,1 Об'єднання “Самопоміч“ (Андрій Садовий) 3,6 Інша партія 21,9 Важко відповісти 29,2

Таблиця 2. Якби президентські вибори відбувалися цієї неділі, чи взяли б ви участь у голосуванні? Звичайно так / можливо так і я знаю за кого буду голосувати 32,8 Звичайно так / можливо так, але я не знаю за кого буду голосувати 31,0 Точно ні / можливо ні (сумарно для обох відповідей) 17,2 Важко відповісти 19,0

Таблиця 3. Якщо ми попросимо вас дати більш конкретну відповідь, яким буде ваш вибір, якби президентські вибори відбувалися цієї неділі? (%, серед виборців, які ще не визначилися – тобто тих, які вирішили брати участь у голосуванні, але не знають за кого голосуватимуть) Анатолій Гриценко 32,0 Вадим Рабинович 29,0 Юлія Тимошенко 12,0 Андрій Садовий 10,0 Олег Ляшко 8,0 Петро Порошенко 5,0 Інший 4,0