В Киеве на 20 дней ограничат движение по Южному мосту

Движение ограничат на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе и на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе.

В Киеве с 19 июля по 7 августа будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. Об этом сообщает КК Киевавтодор в соцсети Facebook.

В частности, движение ограничат на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе во второй полосе движения.

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А также на эстакадном выезде на Южный мост с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.

Ранее из-за выполнения ремонтных работ почти на месяц ограничивали движение на Южном мосту - с 25 июня до 18 июля.

Напомним, в центре Киева в связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, 24, 27 и 28 июля ограничат движение всех видов транспорта на ряде улиц.