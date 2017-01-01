В Черкасской области во двор депутату бросили две гранаты - СМИ

В полиции подтвердили факт взрыва, но пока не установили тип устройства, которое применили неизвестные.

Александр Коротков при взрыве не пострадал viche.ck.ua

В ночь на среду, 18 июля, в селе Гордашовка Тальновского района неустановленные лица бросили две боевые гранаты во двор, принадлежащего депутату Черкасского облсовета Александру Короткову.

Об этом сообщает местное издание Про все со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В комментарии изданию пресс-секретарь полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко отметил, что взрыв действительно произошел. В результате инцидента никто не пострадал. Но пока точно не известно, какой именно устройство было взорвано.

По данному факту полиция возбудила уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Напомним, 24 мая в Черкассах расстреляли депутата областного совета от Батькивщины Сергея Гуру. Его убийцу задержали.

А накануне в Ровно застрелили предпринимателя. Тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке на улице Небесной Сотни.