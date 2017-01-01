Опубликованная в сети переписка должностных лиц ФФУ касательно коррупции - настоящая

Сегодня, 18 июля, в эфире канала NEWSONE Ирина Ковальчук, глава PR-департамента компании Underdog The UnLawyers, рассказала почему считает информацию о коррупционных схемах руководства Федерации футбола Украины достоверной.

"Коррупционная схема по присвоению кредитных средств УЕФА на сумму приблизительно 700 тыс. долларов подтверждается перепиской, содержащейся в архиве электронной почты генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого. Из переписки следует, что присвоенные средства осели на офшорной "прокладке" из ОАЭ, которую специально для этого включили в цепочку закупки оборудования для завода ФФУ по производству искусственного покрытия.

Подлинность архивов электронных почт может установить любой человек с ноутбуком или компьютером по исходнику письма в результате нехитрых манипуляций в течении 10 минут" – отметила Ирина Ковальчук.

"Для просмотра IP отправителя электронного письма необходимо открыть его исходные данные и из них извлечь IP-шник. Далее с помощью магии Google и всем известного сайта 2ip.ru/whois/ проверяем, кому принадлежит IP-адрес (на каком хосте зарегистрирована почта, город и название провайдера отправителя). Такая нехитрая проверка позволяет нам установить, что, к примеру, электронный адрес zapisotskiy@ffu.org.ua (генеральный секретарь ФФУ Юрий Григорьевич Записоцкий) принадлежит почтовому серверу ФФУ, а письма от Левенко Ольги Александровны (o.levenko@moris.com.ua) – о чудо – отправлены с сервера Moris Group”.

Также Ирина Ковальчук подчеркнула, что выявленная ею в электронной переписке схема ФФУ с офшорами и выведением денег в ОАЭ – это лишь верхушка айсберга. Информация, которая содержится в архивах электронных почт просто огромных объемов и, в том числекасается многих народных депутатов БПП, а также главы САП Назара Холодницкого.