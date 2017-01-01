В Винницкой области пьяный мужчина поджег приятеля

Конфликт между собутыльниками возник во время застолья на почве давней неприязни.

В Винницкой области задержан мужчина, который после распития спиртных напитков попытался поджечь своего приятеля.

Предварительно подозреваемый облил пострадавшего бензином, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В среду, 18 июля, в Винницкой работники полиции задержали 32-летнего жителя села Бобров, который пытался сжечь живьем своего приятеля-собутыльника. Он облил мужчину бензином и поджег. Потерпевший в результате получил ожоги 8% тела.

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Как выяснила следственно-оперативная группа полиции, после застолья между мужчинами возник спор на почве давних неприязненных отношений.

Он принес из дома бутылку с бензином, облил потерпевшего и поджег.

“После того, как понял что натворил, начал спасать знакомого и погасил огонь пиджаком“, - говорится в сообщении полиции. Мужчина уже ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

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