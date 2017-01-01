Погромы у ромов во Львове: двоих подозреваемых отпустили под домашний арест

По итогам судебного заседания во Львове шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест.

Двоих подозреваемых в нападении на ромов во Львове отпустили под домашний арест



Апелляционный суд Львовской области отпустил под домашний арест двоих подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

"По итогам судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест", – отметила она.



Ранее одного из подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове отпустили под домашний арест.

Напомним, в ночь на 24 июня на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

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