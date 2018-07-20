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В центре Киева чтят память Павла Шеремета

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Почтить память пришли друзья погибшего, депутаты, активисты и посол США Мари Йованович.
Убийцы Шеремета так и не найдены
Убийцы Шеремета так и не найдены
pravda.com

В центре Киева на месте гибели журналиста Павла Шеремета собрались его коллеги и друзья, чтобы почтить память.

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Об этом сообщает Украинская правда. 

В частности, среди людей есть депутаты Верховной Рады и активисты.

Убийцы Шеремета так и не найдены
Убийцы Шеремета так и не найдены
pravda.com

Также сюда пришла посол США Мари Йованович

Убийцы Шеремета так и не найдены
Убийцы Шеремета так и не найдены
pravda.com

Люди несут цветы, некоторые держит черные таблички с датой гибели журналиста и надписью “Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены“.

Убийцы Шеремета так и не найдены
Убийцы Шеремета так и не найдены
pravda.com

Напомним, Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 1 июля заявил, что следствие не продвинулось в расследовании убийства добровольца АТО Амины Окуевой и журналиста Павла Шеремета. 

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Теги: журналист, Павел Шеремет, память, убийство
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