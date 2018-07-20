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Пожар на посдстанции обесточил половину Луцка

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В центре Луцка загорелась электроподстанция.
Без света осталась большая часть Луцка, включая центр
Без света осталась большая часть Луцка, включая центр
slovoidilo.ua

В четверг, 19 июля в Луцке загорелась трансформаторная электроподстанция  на Центральном рынке. В результате происшествия полгорода остались без света. Об этом сообщило издание ZIK.ua.

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Как отмечается, на место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые впоследствии ликвидировали пожар. Данных о пострадавших и жертвах нет. 

Отмечается, что в результате пожара обесточенной оказалась большая часть Луцка, включая центр города.

Напомним, в июне правый берег Запорожья остался без света - гроза повредила высоковольтную линию электропередач.

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Теги: Луцк, подстанция, пожар, электричество, обесточены
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