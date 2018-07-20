Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава МВД Италии назвал Крым российским, а революцию в Украине "фальшивой"

Комментариев: 2
Маттео Сальвини считает, что есть некие "исторически российские зоны", которые "законно принадлежат Российской Федерации".
Аннексию Крыма обосновал “референдумом“
Аннексию Крыма обосновал “референдумом“
EPA/UPG

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер и глава правой партии Лига Маттео Сальвини назвал Революцию достоинства “фальшивой“, а аннексию Крыма “законной“.

Об этом Сальвини заявил в интервью The Washington Post.

Корреспондент попросил чиновника пояснить, почему он считает, что Россия имела право аннексировать Крым. Сальвини сослался на “референдум“, на котором “90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию“.

Читай также: В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года

При этом на ответную реплику журналиста о том, что этот “референдум“ проходил под дулами оружия российских солдат, Сальвини предложил сравнить ему это с “фальшивой революцией в Украине.

“Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским весенним революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации“, - сказал итальянский вице-премьер.

Напомним, 16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.

Поделись:
Теги: МИД Италии, Маттео Сальвини, Россия, аннексия, Крым, Революция достоинства, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Галанта    20.07.2018, 17:19
Оценка:  +5
Галанта
Глава МВД Италии смотрит российские каналы?
PereZX    20.07.2018, 17:17
Оценка:  0
PereZX
Он из правых.
Их по всей Европе газпромовскими деньгами прикармливает Россия (разве что за исключением "правого сектора" в Украине)
Coюзник    20.07.2018, 17:00
Оценка:  +5
Coюзник
А как насчет "исторических французских зон" на территории Италии???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь