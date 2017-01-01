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На параде ко Дню независимости представят более 200 единиц техники

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Военный парад традиционно состоится 24 августа в Киеве на улице Крещатик и Майдане Независимости.
Минобороны показало фото репетиции парада ко Дню Независимости
Минобороны показало фото репетиции парада ко Дню Независимости
Минобороны

В этом году на параде ко Дню независимости Украины будет представлено более 200 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Все мероприятия по подготовке к параду проходят по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлеченные военнослужащие прилагают немало усилий, чтобы парад ко Дню Независимости Украины состоялся на достойном уровне", - отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко.

Военный парад состоится 24 августа в Киеве, на улице Крещатик и Майдане Независимости. 

Как сообщалось, в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта из-за молебнов и крестных ходов по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.

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Теги: Минобороны, парад, военная техника, день независимости украины
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Источник: korrespondent.net

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