США - крупнейший покупатель украинского оружия в 2017 году

За год Украина экспортировала в США 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов.

Соединенные Штаты Америки в 2017 году стали крупнейшими импортерами украинского стрелкового оружия, свидетельствуют данные Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сообщается, что за год Украина экспортировала в США 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов.

Вторым крупнейшим импортером стал Узбекистан, который закупил 2 тысячи единиц стрелкового оружия.

США также лидируют и в закупках украинского легкого вооружения - переносных противотанковых ружей и гранатометов (790 единиц).

Статистика продаж за границу боевых танков за 2017 год свидетельствует, что единственным покупателем такого вооружения стал Таиланд, который закупил 16 БМ "Оплот".