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В Днепропетровской области родился рекордно крупный ребенок

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Роженицу подбадривала вся смена. Женщина отказалась от кесарева сечения.
Новорожденная девочка весит 5, 200
Новорожденная девочка весит 5, 200
скриншот из видео

В Днепропетровской области женщина родила уникального ребенка. Девочка весит более пяти килограмм. Обычно столько весят трехмесячные дети. Об этом сообщает ТСН

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Когда рождалась девочка, которую впоследствии назвали Варварой, “на ушах“ стояло все отделение, передает служба новостей. Новоиспеченную мать, Юлию Лепскую, называют матерью-героиней. Как отмечается, женщину предупреждали о том, что Варвара будет немаленькой, и предлагали кесарево сечение, однако женщина отказалась и решила рожать сама. Роженицу подбадривала вся смена. 

Для акушерки Светланы Матошняк, появление на свет ребенка в 5,2 кг стало первым за 16 лет опыта. Крупная малышка увидела мир после длительных родов. “Двое суток была выходной, и продолжала думать об этих родах“, - рассказывает врач. 

“Риски рождения крупных детей присутствуют, потому что это усилие, которое нужно выполнять матери для рождения ребенка. Мама со своей задачей справилась. Врачи говорят, что кроха вполне здоровая“, - делится Игорь Жовтоштан, ординатор акушерско-гинекологического отделения.

В понедельник, 23 июля, Юлию с дочерью выписывают домой.

Напомним, ранее в Италии задержали супругов, купивших украинского младенца. 

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Теги: Днепропетровская область, ребенок, роды, рекорд, большой вес
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