В Мариуполе во время работ в поле подорвался трактор
К счастью, в результате взрыва тракторист не был травмирован.
Во время работ в поле под Мариуполем произошел подрыв трактора на неизвестном взрывном предмете.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
Читай также: Пьяный сын на тракторе переехал собственную мать в Ровенской области
"22 июля в 12:00 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что во время работ в поле на неизвестном предмете подорвался трактор. Происшествие случилось в микрорайоне Восточный г. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении.
В результате было повреждено дисковую борону трактора. 44-летний тракторист медицинской помощи не нуждался.
Как сообщалось, подобные случаи и ранее неоднократно случались на Донбассе.