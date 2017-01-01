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В Мариуполе во время работ в поле подорвался трактор

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К счастью, в результате взрыва тракторист не был травмирован.
Происшествие случилось в микрорайоне Восточный
Происшествие случилось в микрорайоне Восточный
unn.com.ua

Во время работ в поле под Мариуполем произошел подрыв трактора на неизвестном взрывном предмете.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

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"22 июля в 12:00 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что во время работ в поле на неизвестном предмете подорвался трактор. Происшествие случилось в микрорайоне Восточный г. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении.

В результате было повреждено дисковую борону трактора. 44-летний тракторист медицинской помощи не нуждался.

Как сообщалось, подобные случаи и ранее неоднократно случались на Донбассе.

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Теги: трактор, взрыв, Мариуполь
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