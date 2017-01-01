В Украине за сутки обнаружили более 80 автоперевозчиков-нарушителей

В рамках операции Перевозчик особое внимание уделено переоборудованным маршрутным автобусам.

В рамках продолжающихся превентивных мероприятий т.н. "Перевозчик" в Украине начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок и за сутки правоохранители выявили более 80 нарушителей. Об этом сообщил зампредседателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

"В течение суток обеспечена работа 33 таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 23 июля.

Заместитель председателя Нацполиции рассказал, что в состав вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Транспортной инспекции.

Среди выявленных у перевозчиков нарушений - управление без необходимых документов; управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль; нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров; проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

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