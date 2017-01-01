Журналисты Бабченко и Лойко поругались из-за победы Усика

Бабченко скептически отнесся к выступлению украинца в Москве, на что Лойко жестко отреагировал, назвав его "диванным героем".

В итоге Бабченко послал Лойко на три буквы УНИАН

Известные журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались в соцсетях из-за победы украинского боксера Александра Усика во Всемирной боксерской суперсерии в Москве над россиянином Муратом Гассиевым.

В посте на Facebook Бабченко выразил мнение, что Усик поехал в Москву из-за карьерных амбиций и что он действительно великий боксер. При этом он отметил, что улицы в Украине все же будут называть именем украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб в 2016 году на Донбассе, а не в честь Усика.

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В комментарии к посту Лойко назвал Бабченко трусом, призывающим других к героизму и что он за четыре года ни разу не был на войне. По мнению Лойко, такие люди как Усик и Слипак нужны Украине живыми и подобные таланты нельзя отпускать на войну.

К обсуждению подключились другие пользователи сети, которые напомнили Лойко, что Бабченко бывал в Славянске, но, правда, его тогда приняли за российского шпиона и сильно избили.

На что Лойко ответил, что это избиение - единственный бой, в котором побывал Бабченко и назвал его “диванным героем“.

Спустя полсуток Бабченко нецензурно ответил Лойко, послав его на три буквы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины.

Сам боксер отнесся к этой идее скептически: “... они преувеличивают мои возможности“, - сказал Усик.