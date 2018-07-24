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Жителю Луцка дали 6 лет за пророссийские посты ВКонтакте

Комментариев: 14
22-летний мужчина получил условный срок за призывы к сепаратизму, свержению конституционного строя и захвата власти вооруженным путем.
Сам злоумышленник пока скрывается в Беларуси или РФ
Сам злоумышленник пока скрывается в Беларуси или РФ
ar.volyn.ua

Луцкий горрайонный суд Волынской области заочно приговорил к 6 годам лишения свободы 22-летнего Александра Гережун за пророссийские посты в соцсети ВКонтакте.

В сообщении суда однако фамилия злоумышленника не называется.

“В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и решения военного конфликта“, - говорится в сообщении.

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Также указывается, что на данный момент мужчина скрывается. Сам приговор в реестре еще не обнародован. Конкретных примеров публикаций, за которые осудили волынянин, суд не приводит.

Как сообщает Украинская правда, пресс-секретарь суда Ольга Пылыпюк подтвердила, что речь идет об Александре Гережуне - мужчине 1996 года рождения, объявленного в розыск два года назад, в 2016.

В обвинительном материале указывается, что Гережун в 2015 году уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся. СБУ считает, что он может находиться в России или на территории Донбасса. По версии следствия, в 2013 году мужчина переименовал свою страницу в соцсети “из соображений конспирации, с целью осложнения его идентификации правоохранительными органами“.

Против Гережуна дело открыли в 2015 году, объявили подозрение в 2016. Ему инкриминировали две статьи: “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“ и “действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“. Однако в решениях суда отсутствуют конкретные цитаты из его постов.

В конце 2017 года суд дал разрешение на задержание мужчины и на заочное расследование его дела, а в начале 2018 года - разрешил также судить Гережуна заочно, потому что тот не являлся по повесткам.

Напомним, в мае подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил обвиняемого в "экстремизме" украинца Игоря Мовенко к 2 годам заключения в колонии-поселении за посты в соцсети.

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Теги: Луцк, сепаратизм, суд, РФ, ВКонтакте
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Комментариев (16)
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Nesdeshniy    24.07.2018, 17:50
Оценка:  -2
Nesdeshniy
Вот в чем парадокс, статья за попытку свержения власти есть, а за само свержение - нет.
bxzrteek    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
bxzrteek
А я не призываю к сепаратизму и свержению власти вооружённым путём.Я призываю к демократической смене власти через выборы.А затем суда и пожизненного заключения для представителей нынешней власти.
Uldrih    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
Uldrih
eto ne vlast' a gastarbaytery
Herr-anarchist    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -2
Herr-anarchist
Украинские националисты присвоили русскому населению Украины статус "не граждан". Те спорить не стали, просто место, где они живут, получило статус "не Украина".
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +2
para-trooper
А ты из России переживаешь о нас?
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -2
para-trooper
Uldrih, говоришь мы для тебя "укры"?
Uldrih    24.07.2018, 18:02
Оценка:  -1
Uldrih
para-trooper,takiye kak ty dlya menya ne ukry a troglodity
para-trooper    24.07.2018, 18:06
Оценка:  0
para-trooper
Uldrih, упс, тут не забыли как ты к украинцам относишься и как ты в их адрес писал?
Пшел вон троллятина российская.
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
para-trooper
очко заиграло, бот? ))))
не призываешь? да только российских оккупантов везде только и оправдываешь, только против Украины и топишь везде
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
para-trooper
само собой будут выборы.
только никакие выборы не оправдают российских оккупантов и заезды российского царька против нашей страны
bxzrteek    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
bxzrteek
Трололошок,твои работадатели из числа нынешней власти не имеют к Украине ни малейшего отношения.Это раковая опухоль на теле Украины.Пройдут выборы и эту опухоль нужно будет удалить,вместе с кучкой их придворных посипак типа тебя.
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
para-trooper
Бот руснявый, ты снова на зеркало пиняешь?
Может к психиатру обратишься, путинолюб?
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -1
para-trooper
Думаешь не припомнят тебе и таким как ты всех издевательств над нашими пацанами, всего что вы творили на оккупированной территории?
para-trooper    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -2
para-trooper
я не забуду убитого друга, которого ваши доблестные российские десантники раненым уже плену добили
bxzrteek    24.07.2018, 17:52
Оценка:  0
bxzrteek
Трололох,мне твой Путин до одного места.Это ты с упоминании о нём существуешь и трусишься как после перепоя.А мне он,как и президенты других стран,безразличны.Это твои кормильцы убили Украину,а не Путин
para-trooper    24.07.2018, 17:56
Оценка:  -1
para-trooper
Бойцы твоего тупина убили моего друга на нашей земле, а ты жо-пу свою рвешь круглосуточно за этих российских отморозков.
Неудивительно, что у тебя очко играет от таких новостей
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