Жителю Луцка дали 6 лет за пророссийские посты ВКонтакте

22-летний мужчина получил условный срок за призывы к сепаратизму, свержению конституционного строя и захвата власти вооруженным путем.

Сам злоумышленник пока скрывается в Беларуси или РФ ar.volyn.ua

Луцкий горрайонный суд Волынской области заочно приговорил к 6 годам лишения свободы 22-летнего Александра Гережун за пророссийские посты в соцсети ВКонтакте.

В сообщении суда однако фамилия злоумышленника не называется.

“В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и решения военного конфликта“, - говорится в сообщении.

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Также указывается, что на данный момент мужчина скрывается. Сам приговор в реестре еще не обнародован. Конкретных примеров публикаций, за которые осудили волынянин, суд не приводит.

Как сообщает Украинская правда, пресс-секретарь суда Ольга Пылыпюк подтвердила, что речь идет об Александре Гережуне - мужчине 1996 года рождения, объявленного в розыск два года назад, в 2016.

В обвинительном материале указывается, что Гережун в 2015 году уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся. СБУ считает, что он может находиться в России или на территории Донбасса. По версии следствия, в 2013 году мужчина переименовал свою страницу в соцсети “из соображений конспирации, с целью осложнения его идентификации правоохранительными органами“.

Против Гережуна дело открыли в 2015 году, объявили подозрение в 2016. Ему инкриминировали две статьи: “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“ и “действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“. Однако в решениях суда отсутствуют конкретные цитаты из его постов.

В конце 2017 года суд дал разрешение на задержание мужчины и на заочное расследование его дела, а в начале 2018 года - разрешил также судить Гережуна заочно, потому что тот не являлся по повесткам.

Напомним, в мае подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил обвиняемого в "экстремизме" украинца Игоря Мовенко к 2 годам заключения в колонии-поселении за посты в соцсети.