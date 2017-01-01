Как Бабченко: убийство бизнесмена в Ровно оказалось инсценировкой

Правоохранителям удалось предотвратить настоящее наемное убийство.

Убийство бизнесмена, которое якобы произошло в Ровно 17 июля, оказалось полицейской инсценировкой с целью предотвращения реального покушения. Об этом сообщает сайт Нацполиции в городе Ровно.

Отмечается, что благодаря инсценировке убийства правоохранителям удалось задержать двоих киллеров. Однако, организатору убийства удалось покинуть Украину.

В результате спецоперации задержали двух мужчин, которых наняли для убийства 42-летнего ранее судимого жителя Ровно. Задержание произошло незадолго до запланированного злоумышленниками преступления.

“Мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что утром 17 июля на улице Костромская полицейские задержали двух киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В их автомобиле Opel правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем.

“Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и “погибшего“, что является весомой информацией для наших сотрудников “, - рассказывают правоохранители.

По данным полиции, на счету организованной группы - поджог информационного агентства журналистских расследований Четвертая власть.

Также правоохранители сообщили, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.

“Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска у одного из исполнителей в подсобном помещении дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельное взрывное устройство, запал к гранате, пистолет и патроны.

У другого, в доме в Киеве, обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.

Напомним, об “убийстве“ бизнесмена стало известно 17 июля. Сообщалось, что мужчина был застрелен в центре города.