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Поток мигрантов в Украину вырос почти на четверть

Комментариев: 1
Рост количества нелегальных мигрантов наблюдается как на каналах легального, так и нелегального въезда.
Пограничники стали чаще ловить нелегалов
Пограничники стали чаще ловить нелегалов
Госпогранслужба Украины

В первом полугодии количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%. Об этом в среду, 25 июля сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает РБК-Украина.

Вместе с тем, Слободян отметил, что это не критическое количество.

"За первое полугодие этого года мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов, как на каналах легального, так и нелегального въезда, где-то около на 22%. Мы не являемся страной-поставщиком незаконных мигрантов в Европейский союз, но это уже тенденция и к дальнейшему увеличению незаконных мигрантов нужно готовиться, чтобы иметь возможность предупредить", - добавил Слободян.

По данным Госпогранслужбы, за полгода на границе задержали 1432 нелегальных мигрантов.

Ранее в МВД заявили, что ожидают наплыв больших групп мигрантов из России.

 

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Теги: граница, беженцы, мигранты, пограничники, нелегальные мигранты, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2018, 20:28
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
ведь это говорит о том, что назло злопыхателям, жизнь на Украине стала на четверть лучше и счастливей!
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