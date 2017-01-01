Винницкие собирают на выборы в Одессе

В Одесском морском торговом порту обнаружена новая схема вывода государственных денег на частные структуры. Однако это лишь полбеды. Средства могут оказаться источником для финансирования будущей парламентской кампании для новой политической силы премьер-министра Владимира Гройсмана. А это уже прямая коррупционная составляющая и предмет внимания антикоррупционных органов.

Старые грабли на новый лад

Государственное предприятие “Одесский морской торговый порт“ вновь в центре скандала. И его причина – опять схемы с буксирами, “полюбившиеся“ правоохранительным органам еще с 2017 года. Ее суть – в передаче буксиров порта за символическую плату частному оператору, который, в свою очередь, зарабатывает сотни тысяч долларов на самых “вкусных“ услугах гавани.

Схему впервые придумали и масштабно внедрили соратники Игоря Ткачука – экс-и.о. гендиректора “Укрпошты“, который пришел в ГП “ОМТП“ осенью 2016 года. Ткачук – винницкий предприниматель, родной брат нардепа Геннадия Ткачука из “Блока Петра Порошенко“. Самого же экс-“почтальона“ называют прямой креатурой премьера Владимира Гройсмана. Несмотря на многочисленные уголовные схемы регионального (дерибан земли в Виннице) и национального (схемы вымывания денег через “Укрпочту“ через валютные махинации и завышение цен на госзакупках) уровнях, именно Ткачуку доверили такой ценный стратегический актив как Одесский порт.

Суть схемы образца 2017 года была весьма незатейливой. Дело в том, что свыше 80% доходов госпредприятию приносит работа буксиров. Вместо того, чтобы привлечь в порт стратегического инвестора и модернизировать флот, у Ткачука решили дать заработать на буксирах-ветеранах (возраст некоторых – более 50 лет) частникам – ООО “Экофлот“. Именно они – будучи прямыми конкурентами “ОМТП“ по обслуживанию суден в порту, арендовали у ГП буксиры ниже рыночных цен, а продавали услуги – по реальной стоимости. Летом 2017 года этот договор пришлось расторгнуть с многомиллионными убытками для ГП. Но заключили другой – с ООО “Укрфлот-Сервис“, которое арендовало уже самые новые буксиры, но по той же схеме.

В результате такого выведения доходов на частные фирмы, финансовые показатели ГП резко пошли вниз. Если в 2016 году госпредприятие получило свыше 303 млн. грн. чистой прибыли, то плановый показатель на 2017 год составил чуть более 260,6 млн. грн. А согласно финансовому плану ГП “ОМТП“ на 2018 год, чистая прибыль и вовсе ожидается на уровне 119,2 млн. грн. При этом зарплата руководства ГП – сначала самого Ткачука, а затем его соратников, привезенных также из Винницы – оставалась заоблачно высокой – до 300 тыс. грн. в месяц.

Схемами “Экофлота“ и “Укрфлот-Сервиса“ заинтересовалась прокуратура. Уголовное производство, в отношении должностных лиц ГП “ОМТП“, было открыто весной 2018 года, когда Ткачук уже перешел на другую работу, возглавив Одесский филиал Администрации морских портов Украины. И была придумана новая схема…. На старый лад!

Издание “Зеркало недели“ раскрыло ее буквально месяц назад. Суть работы схемы осталась прежней: частная компания ООО “Одесса Портофлот“ арендует у ОМПТ флот и получает реальную прибыль, перечисляя ГП копейки. Для того, чтобы история выглядела менее подозрительно, даже проводят официальную оценку буксиров (арендная плата вычисляется как процент от рыночной стоимости). В результате заниженной оценки, посчитали в “ЗН“, в годовом исчислении убытки государства составят около 800 тыс. евро или около 25 млн. грн. Если учесть, что финансовый план предполагает прибыль “ОМТП“ на уровне около 120 млн грн., то недополучение 20% чистого дохода нельзя назвать иначе, чем хищением госсредств в особо крупных размерах.

По данным “ЗН“, в перечне учредителей ООО “Одесса Портофлот“ есть несколько прямых креатур Ткачука. Например, Алена Барчишена была руководителем винницкой торговой фирмы “Аягик“, которую Ткачук указал в своей электронной декларации как собственность. К слову, к команде Ткачука можно отнести и нынешнего и.о. директора ГП “ОМТП“ Виктора Войтко – он с экс-“почтальоном“ работал в правлении “Укрпошты“ до 2016 года.

Также в схему решили включить местных авторитетов порта “из простого люда“. ООО “Одесса Портофлот“, среди прочих, учредили также капитаны буксиров “Стивидор“, “Кентавр“, “Ударник“, “Бугаз“, “Сфинкс“ и “Новатор“.

Профсоюзы под крышей

После выхода статьи в “Зеркале“, в социальных сетях началось бурное обсуждение темы непосредственно сотрудниками порта либо людьми, явно знающими о внутренних перипетиях на предприятии. Из обсуждения следует, что схема с вовлечением капитанов суден была избрана не случайно, а по сговору с руководством профсоюза. Тот факт, что профсоюз постоянно выступает на стороне окружения Ткачука – читай: руководства порта – легко проверить даже на официальной странице главы профобъединения Владимира Зайкова. К слову, именно профсоюз во время предыдущего скандала помогал Ткачуку – бывшему тогда еще и. о. начальника ОМТП – делать вид, что он не знает об аферах с буксирами. И это несмотря на то, что договор подписывал заместитель Ткачука – близкий его соратник по Виннице.

Авторы комментариев не исключают, что на капитанов могло оказываться давление со стороны руководства порта и профсоюзов для участия в схеме. При этом даже те комментаторы, которые лояльны к новой форме взаимоотношений и допускают, что для экипажей буксиров это не худший вариант развития событий, прямо отмечают, что руководить процессами по факту будет жена Игоря Ткачука (депутат Винницкого облсовета Людмила Станиславенко – ред.), а “хозяйкой“ будет некто “Юля“. С таким именем в учредителях ООО “Одесса Портофлот“ значится только один человек – Юлия Демкина. Согласно Единому реестру предприятий, она также является действующим директором ЧАО “РСТ “Голубая нива“ - рыболовецкого хозяйства в Винницкой области, конечный бенефициар которого – Игорь Ткачук.

Выборы близко

В чем же реальная причина таких шагов? В конце весны 2018 года в СМИ был обнародован список “первой десятки“ потенциальных кандидатов будущего политического проекта премьера Владимира Гройсмана на выборах в парламент осенью 2019 года. Кроме самого главы правительства, в список якобы должны войти министр образования Лилия Гриневич, депутат от “Народного фронта“, комбат Андрей Тетерук, первый замминистра экономики Максим Нефьодов, депутат от БПП Андрей Вадатурский, вице-премьер Владимир Кистион, и.о. главы ГФС Украины Мирослав Продан, экс-глава Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, народный депутат Роберт Горват и собственно Игорь Ткачук.

О достоверности этого списка сегодня судить сложно. Однако логика событий подсказывает, что как минимум в виде проекта он вполне правдоподобен. Например, на эту рамку можно наложить недавний визит Юлии Тимошенко в Одессу на Морвокзал (некоторые аналитики предполагают, что Гройсман пойдет на парламентские выборы в связке с Тимошенко и Аваковым), а также слухи о назначении Ткачука главой штаба новой партийной структуры в Одесской области.

Тогда вполне логично, что недополученная государством прибыль от использования буксиров может частично пойти на предвыборную кампанию премьера. Что также объясняет его полное потакание действиям команды Ткачука в Одессе и полное бессилие в этом отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Ни ГП “ОМТП“, ни Администрация морских портов, в которой работает сегодня Ткачук, министерству по факту не подчиняются, и являются незыблемой вотчиной премьера. Только вот как можно управлять отраслью и строить стратегию ее развития, не имея никакого влияния на такие стратегические объекты как порты – открытый вопрос, который в отношении министра пока остается без ответа.

Что же касается возможного финансирования кампании Гройсмана из кармана налогоплательщиков за счет недополученных государством доходов, то эти факты должны стать предметом тщательного расследования Национального антикоррупционного бюро.

Сергей Клименко