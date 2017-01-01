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Климкин: Мы должны укрепить усилия и давить на РФ

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Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Государственного департамента США о непризнании аннексии Крыма Россией.
Климкин хочет увидеть Крым под украинским флагом
Климкин хочет увидеть Крым под украинским флагом


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепартамента США по Крыму. 

Глава МИД считает, что Украина должна укрепить усилия и давить на Россию.

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" – написал Климкин в Twitter.
 

Напомним, США заявили, что никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. Президент Петр Порошенко выразил благодарность руководству США за поддержку.

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Теги: США, Крым, МИД Украины, аннексия Крыма, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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