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В Конотопе подрались депутаты: 50 задержанных

Комментариев: 1
Правоохранителям удалось разнять конфликтующие стороны, 50 самых активных нарушителей порядка доставили в отдел полиции.

В горсовете Конотопа Сумской области во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 26 июля.

Правоохранители отмечают, что успешно разняли конфликтующие стороны, но в ходе пострадали четверо работника органов.

По информации полиции, во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. Полицейские стали между сторонами стеной.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию", - рассказал заместитель начальника областной полиции Олег Кузминков.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее в Киеве подрались министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.

 

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Теги: депутаты, полиция, драка, конотоп, Сумская область, задержание, Драка депутатов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Svet_LED    26.07.2018, 23:04
Оценка:  +1
Svet_LED
Вот тут, полиция сработала отлично, титушек уложила. Только бигмир не показал как титушки арматурой калечили людей.
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