В ЛНР объявили баптистов "экстремистской" организацией

Организацию обвинили в воздействии на прихожан психотропными препаратами.

У религиозной организации были изъяты печатные издания radiosvoboda.org

Во временно неподконтрольном Киевской власти Луганске так называемое министерство государственной безопасности ЛНР запретило деятельность Всеукраинского союза церквей евангелистов христиан баптистов (ВСЦЕХБ). Саму религиозную организацию объявили “экстремистской“.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на подконтрольные группировке СМИ.

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Организацию обвинили в проповедовании идей силового захвата “республик“ силами ВСУ, поддерживании связей с украинскими националистическими организациями, воздействии на прихожан психотропными препаратами.

Сообщается, что у религиозной организации были изъяты печатные издания, аудио- и видеопродукция.

Ранее на территории подконтрольной группировке ЛНР попало под запрет религиозное объединение Свидетелей Иеговы - их назвали агентами СБУ.

Как сообщалось 2 июля, массовое крещение баптистов провели в Киеве.