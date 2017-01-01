В Киеве после концерта Massive Attack обнаружили граффити Бэнкси

Ходят слухи, что солист культовой группы - это таинственный стрит-художник Бэнкси.

В Киеве на улице Жилянской в то время, как проходил фестиваль UPark, появилось граффити, которое очень напоминает работы британского художника Бэнкси.

Фото граффити в Facebook опубликовал блогер Александр Барабошко.

“Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве… Хм?“, - написал он.

До участия Massive Attack в фестивале долгое время в Сети сообщали о том, что солист этой культовой группы - Роберт Дель Ная - это таинственный стрит-художник Бэнкси.

Читай также: В Лондоне открылась выставка лучших работ Бэнкси

Если сопоставить даты и локации, где появлялись новые работы Бэнкси, можно обнаружить, что часто они пересекаются с концертными турами Massive Attack. Кроме того, Дель Ная уже известен как граффити-художник под своим собственным именем.

Бэнкси - это псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, который имеет ширкую мировую известность, а его работы уходят с аукционов за миллионные суммы денег.

Вокруг его биографии ведется много споров. По одной версии, его настоящее имя - Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили настоящее имя Бэнкси - Робин Каннингем.

По другой версии, Бэнкси - это Роберт Дель Ная, британский музыкант (группа Massive Attack), певец и граффитист. В подтверждение этой теории говорит оговорка диджея Goldie, сделанная в одном из интервью.

Напомним, последние граффити Бэнкси были замечены в июне в Париже. Было найдено шесть новых граффити на темы расизма, антисемитизма и иммиграции.