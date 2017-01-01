Друзья, союзники, кто? Отношения Украины с западными соседями

Вдоль западной границы Украины расположилось шесть восточно-европейских стран, ближайших наших соседей со стороны Евросоюза. Кто они нам? В чем нам помогают? В чем препятствуют?

Конфликт с Россией существенно повышает значимость для Украины добрососедских отношений с другими государствами, пишет Евгений Магда, директор Института мировой политики в №14 Журнала Корреспондент. И здесь далеко не все гладко. Бывшие члены социалистического «содружества», еще недавно служившие Украине примером и подспорьем в деле европейской интеграции, сегодня довольно скептически настроены в отношении нашей страны. Государства Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), а также Болгария и Румыния решают собственные проблемы внутри Европейского Союза без оглядки на украинские интересы.

Хроника разочарования

После распада Советского Союза Украина располагала самыми высокими экономическими показателями в регионе. Понятно, что значительную часть ВВП составляло производство военной техники и вооружения, но проблема не только в этом. Украинское руководство в 90-х годах отказалось от проведения непопулярных, но показавших свою эффективность в соседних государствах реформ.

На руку нашим центральноевропейским и южным соседям сыграло наличие частной инициативы еще во времена существования общего социалистического лагеря. Не лишней стала и поддержка со стороны Соединенных Штатов: там воспринимали бывшие страны народной демократии как нарастающий противовес государствам Старой Европы — и не прогадали.

Впрочем, потерянные шансы на сближение характерны отношениям Украины с соседями не только на заре независимости. Если в декабре 2014 года премьеры стран Вышеградской четверки во время встречи с Петром Порошенко говорили о возможности превращения в пятерку, в сентябре 2016 года аналогичные переговоры прошли уже с участием Владимира Гройсмана, то сегодня тренд качественно другой: консервативные и националистические течения в этих странах превращают V4 из недавнего мостика для успешной евроинтеграции Украины в преграду для ее продолжения и углубления.

Охлаждение отношений Вышеградской четверки с руководством ЕС, разногласия по вопросу приема беженцев создают проблемы и для Украины, которой придется «перепрыгивать» через ближайших европейских соседей для организации эффективной коммуникации с ЕС. Похоже, и наши соседи изменили отношение к Украине, ощутив падение интереса со стороны «старших братьев» из Брюсселя.

Дополнительные болевые точки в двусторонних отношениях между Киевом и его ближайшими европейскими соседями заботливо стимулируются и реанимируются из Москвы, которой крайне невыгодно возрождение «санитарного кордона» вблизи ее западных границ. Для этого Кремль эффективно использует не только политические рычаги, возбуждение старых исторических обид, но и банальную коррупцию, не говоря уже о разнообразных пряниках, вытекающих из экономического сотрудничества этих восточно-европейских стран с РФ.

Польша: из адвоката в партнеры

Отношения Украины с Польшей — ключевым государством Вышеградской четверки и весьма активным членом Европейского Союза — трудно назвать однозначными. С одной стороны, по части исторической памяти позиция Варшавы выглядит непреклонной, с другой — существует зависимость сохранения темпов роста польской экономики от притока украинских трудовых мигрантов. А растущий товарооборот между нашими странами означает, что бизнесмены по обе стороны границы, в отличие от политиков, весьма недурно ладят между собой.

И при этом наблюдается интересная зависимость: как только Польшу активно критикуют в Европейском Союзе, вдогонку следует выпад польского руководства в адрес Украины.

В 1990-2000-х годах Польша была признанным адвокатом Украины перед Западом, преследуя при этом и собственные интересы. Кульминацией сотрудничества стали не только совместное проведение Евро-2012, но и функция посредника, которую выполнял президент Бронислав Коморовский в отношениях между Виктором Януковичем и странами ЕС. Польские политики, включая нынешнего неформального лидера страны Ярослава Качиньского, приветствовали Евромайдан.

В апреле 2015 года польско-украинские отношения охладели не на шутку: сразу после выступления Коморовского с трибуны Верховной Рады украинские парламентарии приняли закон о декоммунизации, в котором отдается должное борьбе УПА за независимость. Совпадение этих событий в пространстве и времени польская политическая элита посчитала для себя оскорбительной. Ответ оказался асимметричным: получивший агреман (согласие украинской стороны на занятие должности) претендент на роль посла Польши в Украине Марчин Войцеховский так и не прибыл в Киев.

В 2015-2016 годах вся полнота власти в Польше оказалась в руках консервативной партии Право и справедливость, не скрывавшей особенного отношения к политике исторической памяти. Отсюда — признание дня памяти жертв Волынской трагедии на общенациональном уровне в 2016 году, ужесточение норм закона об Институте национальной памяти и снисходительно-покровительственный тон в адрес украинцев, пытавшихся отстоять собственную версию трагических событий на Волыни в середине 40-х годов ХХ столетия и напоминавших о многослойной трагичности польско-украинских отношений.

По этой причине поправки в закон о расширении полномочий польского Института национальной памяти, поспешно осуществленные Сеймом накануне саммита НАТО, не коснулись положения о «пропаганде бандеризма». Камнем преткновения стали захоронения бойцов УПА на польской территории и возможность эксгумации погибших на Волыни поляков, что со стороны выглядит надуманно, но является чувствительной темой.

Всем происходящим активно пользуется Россия. Из Москвы организовываются провокации по обе стороны польско-украинской границы. Основная часть архивных материалов, составляющих «историю болезни» Польши и Украины, находится в Москве, чем Кремль умело пользуется для воздействия на климат польско-украинских отношений.

В Варшаве болезненно из-за заметной ревности к Германии относятся к собственному неучастию в Минском формате переговоров по Донбассу, но при этом в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН Польша последовательно поддерживает Украину на международной арене. А вот с участием Украины в Триморье — амбициозном плане президента Анджея Дуды, направленном на развитие сотрудничества государств Черного, Балтийского и Адриатического морей, — пока нет ясности, этот проект предполагает присутствие государства-участника в составе Европейского Союза.

Петр Порошенко с президентом Польши Дудой

И все же Польша остается союзником. Именно польский энергетический концерн PGNiG пришел на помощь Нафтогазу України весной 2018 года, когда Россия пыталась устроить новую газовую войну в Европе. Еще один важный факт — функционирование с осени 2014 года Литовско-польско-украинской бригады имени Константина Острожского. Это уникальное подразделение демонстрирует эффективность евроатлантической интеграции Украины.

Польша и Украина выстраивают отношения, словно опасаясь громко называть друг друга стратегическими партнерами, хотя об отказе от этого статуса ни в Варшаве, ни в Киеве речь не шла даже в критические моменты. Видимо, необходимо провести инвентаризацию двусторонних отношений и взять на вооружение прагматичный подход к их развитию. Связка Польша — Украина имеет хороший потенциал развития как в сфере экономики, так и безопасности Европы.

Венгрия: принципиальное обострение

После того как Верховная Рада приняла Закон Об образовании украинско-венгерские отношения резко обострились. В Будапеште усмотрели в ст. 7 этого акта покушение на национальную идентичность 150 тыс. венгров, компактно проживающих в Закарпатье. По словам заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, две трети из них уже имеют венгерские паспорта — наряду с украинскими.

Здесь необходимо вспомнить относительно недавнюю историю. В 1920 году Венгрия, пережившая после конца Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской республики всплеск большевизма, но сумевшая дать ему отпор, была вынуждена подписать Трианонский договор со странами Антанты. Согласно условиям мира, Венгрия потеряла две трети своей территории, и сегодня в приграничных регионах стран-соседей имеется довольно многочисленная венгерская диаспора. И вот конкретно украинская часть венгерской диаспоры ощущает на себе повышенное внимание со стороны Будапешта и венгерского бизнеса, что неудивительно, ведь зарубежные венгры имеют право принимать участие в выборах, проходящих на их исторической родине.

Премьер-министр Виктор Орбан, в 2018 году в четвертый раз получивший портфель главы правительства и опирающийся на конституционное большинство партии Фидес, имеет репутацию «друга России», которую не считает нужным скрывать. Однако в подчеркнуто громкой борьбе официального Будапешта за права закарпатских венгров не стоит злоупотреблять поисками российского следа. Венгерская диаспора в Украине — удобный инструмент воздействия официального Будапешта именно на коллег из Киева. А вот применять подобные методы для венгров в Румынии, Словакии и Сербии Будапешт не видит особой нужды, так как ему это политически невыгодно.

Обнуление взаимных претензий между Украиной и Венгрией сегодня вряд ли возможно сходу. Правительству Орбана хочется получить еще больше политических дивидендов от «дрессировки» Украины в своих интересах. Посредничество Вашингтона и Брюсселя помогает только в тактических вопросах, стратегически сохранение напряженности слишком выгодно Будапешту.

Орбан во время визита в Словакию

Спокойная Словакия

Словакия, небольшой украинский сосед, сумела привлечь для работы на территории страны немало инвесторов, став «центральноевропейским тигром» благодаря развитию автомобилестроения. Двусторонние отношения Киева и Братиславы на протяжении всего периода независимого развития были в целом безоблачными, более того, в них случались положительные прорывы. Остается только сожалеть, что двум соседним государствам не удалось пройти по этому пути дальше.

Многолетний, но уже экс-премьер Словакии Роберт Фицо часто делал противоречивые заявления о перспективе санкций ЕС против России. Ничего личного — только бизнес: Словакия последовательно заинтересована в транзите российского газа в ЕС, поэтому вынуждена маневрировать. Справедливости ради отметим, что именно Словакия обеспечивала увеличение объемов реверса газа во время непростых для Украины эпизодов в отношениях с Газпромом.

В марте 2018 года Фицо был вынужден уступить пост премьера своему соратнику Петеру Пеллегрини из-за скандала, связанного с убийством журналиста-расследователя Яна Куцака и его невесты. Идти на досрочные парламентские выборы партия СМЕР не рискует: велика вероятность успеха на них крайне правой Народной партии Наша Словакия.

Интересная деталь: введение безвизового режима между Украиной и ЕС в июне 2017 года Порошенко отметил во время встречи со своим словацким коллегой Андреем Киской. Правда, этот факт слабо повлиял на активизацию двусторонних экономических отношений между нашими странами. Порой создается ощущение, что контрабанда сигарет до сих пор остается краеугольным камнем двусторонних отношений.

Чехия: не Земаном единым

В период между Первой и Второй мировыми войнами Чехословакия приютила немало украинских эмигрантов, история повторилась во время президентства Януковича, когда в Чехии оказались супруг Юлии Тимошенко Александр и известный экономист Богдан Данилишин. Но сохраняется и стабильное российское влияние на политику этой страны.

В чешской власти наблюдается раздвоение сознания в отношении Украины. Бывший и действующие президенты страны Вацлав Клаус и Милош Земан сходятся в весьма критическом отношении к конфликту на Донбассе и европейским перспективам нашей страны. Земан, сумевший в январе 2018 года переизбраться на второй срок, называл происходящее на востоке Украины гражданской войной, а Клаус предлагал свои услуги по разделу нашей страны.

Правительства социал-демократа Богуслава Соботки и лидера партии ANO Андрея Бабиша держат прагматичную линию в отношениях с Украиной. Они хорошо понимают заинтересованность чешской экономики в притоке украинских трудовых мигрантов и резких заявлений не делают, в целом действуя в русле официального курса ЕС и НАТО в отношении Украины. Скандал с недавним задержанием в Киеве чешских детектива и дипломата не омрачил двусторонних отношений.

Украина и Чехия не имеют общей границы, а потому размеры их взаимных претензий не особо заметны на фоне отношений Киева, к примеру, с Бухарестом или Будапештом.

Румыния: сосед с амбициями

В отношениях с Бухарестом определяющим на несколько лет для официального Киева стало решение Международного суда ООН, в феврале 2009 года разрешившего спор вокруг острова Змеиный. В Гааге не приняли однозначно аргументы ни одной из сторон, и акватория со значительными запасами углеводородов отошла под контроль Румынии. Слабым утешением для Украины стало признание статуса Змеиного как острова, а не скалы. Стоит ли удивляться, что в 2010-2014 годах Румыния всерьез воспринималась украинскими военными в качестве вероятного противника.

Румыния щедрой рукой на протяжении продолжительного периода времени раздавала свои паспорта желающим в Украине, преимущественно в Одесской и Черновицкой областях. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не видит в этом ничего зазорного. Официальный Бухарест умело преподносит себя в качестве жертвы пакта Молотова — Риббентропа (в 1940 году советские войска оккупировали часть тогдашней территории Румынии, которую она отхватила после распада Российской империи).

В Румынии критически оценили украинский Закон Об образовании, но позволяют Венгрии играть первую скрипку в атаках на позиции Киева по этому поводу. Хотя реагируют довольно жестко: президент страны Клаус Йоханнис в свое время отменил визит в Киев из-за принятия этого закона. Румынская диаспора в Украине не столь многочисленна, к тому приоритетом для Бухареста остается выстраивание отношений с Молдовой.

Стремительные темпы экономического роста в Румынии (на протяжении нескольких последних лет по темпам роста ВВП страна лидирует в ЕС) позволяют предположить заинтересованность в притоке украинских трудовых мигрантов, которых, конечно же, там желали бы видеть не настолько сильно, как граждан Молдовы.

В начале июля президент Румынии был вынужден уволить главу антикоррупционного департамента Лауру Ковеши, получившую общеевропейскую известность в связи с ее успехами в борьбе с коррупцией. В Украине Ковеши активно промотировали оппоненты Банковой в качестве примера беспощадной борьбы против высокопоставленных коррупционеров. Уж очень увлекательно выглядела картинка в соседней стране: правящая партия социал-демократов всего за год сменила уже третьего премьер-министра, а тюремные заключения для бывших и действующих высокопоставленных чиновников перестали быть в Румынии чем-то из ряда вон выходящим.

Болгария в плену «братских» отношений

Даже после вступления в Европейский Союз Болгария сохраняла репутацию государства, в котором сильны пророссийские настроения. Но это только часть правды о ситуации в Болгарии, где историческая память и благодарность войскам Российской империи за помощь в избавлении от турецкого владычества сильны, но сегодняшние реалии иные. В 2014 году Болгария отказалась от участия в реализации Южного потока, чем спровоцировала закрытие продвигавшегося Газпромом проекта. Она следует политике ЕС и НАТО в отношении России, не выступая возмутителем спокойствия, в отличие от других государств.

Причина — банальна: ситуативные российские инвестиции на порядки уступают по масштабам щедрой помощи ЕС, которая проливается на депрессивную болгарскую экономику.

В отношениях между Украиной и Болгарией негатива практически не наблюдается. Посол Болгарии в Украине Красимир Минчев не усмотрел в Законе Об образовании угрозы болгарской общине в Украине — конечно же, в этом он отразил не личную позицию, но позицию официальной Софии. Во время недавнего визита в Киев премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова Киев и София договорились о строительстве транспортного коридора между нашими странами, что позволит активизировать потоки туристов и товаров.

Догнать соседей

Мнимая стабильность, отличавшая Украину до 2014 года, пассивность в вопросах формирования собственного имиджа привели к тому, что наша страна сегодня по многим показателям выглядит бедной родственницей среди бывших участниц социалистического лагеря. Решить проблемы с помощью кредитов МВФ или макроэкономической помощи ЕС невозможно, и это следует откровенно признать. Чтобы догнать соседей, Украине предстоит изменить структуру своей экономики, стимулировать рост среднего класса. А там, глядишь, и политика подтянется.

Тем не менее восточно-европейские соседи Украины остаются для нее не только потенциальными союзниками, но и реальными партнерами в настоящее время. Чего только стоят поставки вооружений и боеприпасов Украине, воюющей за свою территориальную целостность, а также тесное сотрудничество в решении проблем газоснабжения. И то, и другое стало критически важным для Киева ввиду российской военной и экономической агрессии.