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На Филарета было совершено покушение – УПЦ КП

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Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.
УПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
УПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
facebook.com/pg/PatriarchPhilaret

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета. Об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля.
 
Инцидент произошел 25 мая.
 
Заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тот как раз ужинал. Экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.
 
Севастьян был задержан. 20 июля ему избирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.
 
Синод пришел к выводу, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям "вплоть до смерти". Поэтому священнослужители сочли действия Севастьяна покушением и лишили священнослужителя сана.
 
Севастьян (в миру Михаил Возняк) был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве.
 
"Уволив преосвященного епископа Севастьяна (Возняка) за штат, Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. Вместо этого за десять лет указанный заштатный епископ настолько закоснел в грехе, что пришел к преступному умыслу - покушению на убийство предстоятеля церкви", – говорится в сообщении.
 
Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что десять епархий УПЦ Московского патриархата готовы присоединиться к УПЦ Киевского патриархата.

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Теги: УПЦ КП, православная церковь, покушение, Филарет
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Источник: korrespondent.net

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