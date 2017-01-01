На Филарета было совершено покушение – УПЦ КП

Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.



Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета. Об этом говорится в Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета. Об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля.

Заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тот как раз ужинал. Экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.

Севастьян был задержан. 20 июля ему избирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

Синод пришел к выводу, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям "вплоть до смерти". Поэтому священнослужители сочли действия Севастьяна покушением и лишили священнослужителя сана.

Севастьян (в миру Михаил Возняк) был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве.

"Уволив преосвященного епископа Севастьяна (Возняка) за штат, Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. Вместо этого за десять лет указанный заштатный епископ настолько закоснел в грехе, что пришел к преступному умыслу - покушению на убийство предстоятеля церкви", – говорится в сообщении.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet