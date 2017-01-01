В Днепре рой шершней напал на двух мужчин
В урочище Тоннельная балка в Днепре утром в субботу, 27 июля, на двух мужчин напал рой шершней, в результате один из них умер на месте. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.
Погибшему было 72 года. Второго мужчину госпитализировали.
На месте происшествия дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Ранее в селе Московка Харьковской области 55-летний мужчина умер от укуса пчелы.
Также ранее сообщалось, что российский видеоблогер Арслан Валеев, рассказывавший о рептилиях на YouTube-канале Экзотариум и о диких кошках в паблике BobCat ТВ, скончался после укуса черной мамбы в прямом эфире.
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