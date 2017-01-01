В Днепре рой шершней напал на двух мужчин

В результате нападения роя шершней один из мужчин умер на месте, второго госпитализировали.

Один из двух мужчин госпитализирован Корреспондент.net

В урочище Тоннельная балка в Днепре утром в субботу, 27 июля, на двух мужчин напал рой шершней, в результате один из них умер на месте. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Погибшему было 72 года. Второго мужчину госпитализировали.

На месте происшествия дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Ранее в селе Московка Харьковской области 55-летний мужчина умер от укуса пчелы.

Также ранее сообщалось, что российский видеоблогер Арслан Валеев, рассказывавший о рептилиях на YouTube-канале Экзотариум и о диких кошках в паблике BobCat ТВ, скончался после укуса черной мамбы в прямом эфире.

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