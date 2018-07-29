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Янукович судится с Луценко

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Рассмотрение иска экс-президента Украины против генпрокурора Украины Печерский райсуд Киева назначил на 13 сентября.
Янукович подал иск 23 июня
Янукович подал иск 23 июня
УНН

Беглый президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и ее главы Юрия Луценко. Как говорится в реестре судебных дел, Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Заседание по делу начнется 13 сентября в 10.00 в переулке Крестовом, вести его будет судья Вита Бортницкая.

Как уточняет агентство УНН, Янукович подал иск 23 июня. Кроме того, суд обязал Генеральную прокуратуру и Луценко подать отзыв на иск в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства.

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Ранее сообщалось, что Луценко должен предоставить судебные решения, доказывающие вину Януковича в хищении средств, или публично принести ему извинения. 

 

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Теги: Луценко, Янукович, суд, иск, Печерский суд, Виктор Янукович, Юрий Луценко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
direktor_b    29.07.2018, 22:15
Оценка:  0
direktor_b
А почему не в международный суд по правам человека а в Печерский...
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