В Винницкой области молния убила двух человек

Молния ударила в беседку, где сидели двое мужчин, от электрического разряда 25 и 38-летние местные жители погибли на месте.

Под Винницей молния ударила в беседку и убила двух человек

В субботу, 28 июля, молния попала в беседку с людьми в городе Хмельник Винницкой области - два человека погибли, один попал в реанимацию. Об этом сообщает Vinbazar.com.

Несчастный случай произошел около 16.00 на улице Лысенко недалеко от местного магазина.

Сообщается, что молния ударила в беседку, где сидели двое мужчин. От электрического разряда 25 и 38-летние местные жители погибли на месте.

Их 36-летний товарищ, который стоял возле беседки, находится в реанимационном отделении больницы.

Ранее в городе Харцызск на неподконтрольной части Донецкой области в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал.

А накануне в Килийском районе Одесской области от удара молнии загорелась школа.

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