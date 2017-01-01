В Киеве прошли мероприятия ко дню 1030-летия Крещения Украины-Руси

В столице прошли Крестные хода и торжественные молебны, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Украины-Руси.

В Киеве 27-28 июля состоялись торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси. В пятницу в столице прошел Крестный ход, в котором приняли участие прихожане Украинской православной церкви. Об этом сообщают Аргументы и Факты.

На следующий день аналогичное шествие провел Киевский патриархат. Участие в официальных торжествах принял президент Украины Петр Порошенко.

За несколько дней до Дня Крещения верующие отмечали, что им блокировали приезд в Киев. В частности, прихожане Одесской епархии сообщили, что им отказали в билетах в столицу.

В Запорожье сотрудники СБУ остановили автобус с прихожанами для проверки. В Ровно правоохранители искали взрывчатку в автобусах с верующими.

Также верующие отмечают, что в Черновцах и Овруче все автобусные предприятия города отказались предоставить паломникам транспорт для поездки в Киев. Также в Житомирской области автобус с паломниками попал в ДТП.

На Владимирской горке предстоятель УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел праздничный молебен.

Крестный ход УПЦ закончился всенощным стоянием в Киево-Печерской Лавре с молитвой за мир в Украине. В этом молебне приняли участие представители практически всех других поместных православных церквей мира, включая митрополита Галльского Эммануила – представителя Вселенского патриархата.

В субботу прошли торжественные мероприятия под эгидой Киевского патриархата. В них принял участие глава государства. В ходе шествия паломники во главе предстоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом прошли от Владимирского собора до Владимирской горки.

На официальном веб-представительстве президента Украины отметили, что первопрестольная Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию".

Однако, вместе с тем, точных сроков рассмотрения данного вопроса пока нет.