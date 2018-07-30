Муж Амосовой причастен к схемам в медуниверситете им. Богомольца - журналист

Несмотря на увольнение в связи с коррупционными действиями ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Катерины Амосовой, победить коррупцию в учебном не удалось.

Об этом в своем материале для Антикора заявляет журналист Олег Бойко, отмечая: в текущее время реализовывать коррупционные “схемы“ Амосовой продолжают ее муж Владимир Мишалов и соратник Александр Никитюк, занимающие посты завкафедры хирургии №4 и проректора по административно-хозяйственной деятельности соответственно.

Так, автор материала подчеркивает: Мишалов возглавил коррупционные поборы с иностранных студентов, вынужденных платить за:

· зачисление на обучение в ВУЗ;

· поселение в общежитие;

· сдачу экзаменов и зачетов;

· выдаче посвидок для легального пребывания на территории Украины;

· отчислении с подальшим восстановлением;

· а также навязывание им при поступлении в обязательного страхования в ЧАО “Страховая компания “Ю.БИ.АЙ-КООП“, с которой сотрудничает Мишалов.

“Иностранные студенты вынуждены платить за сессии и переживать о том, чтобы их не отчислили. Ведь восстановление стоит около 5 тыс. долларов. А для них отчисление является большой проблемой, поскольку после этого они должны покинуть Украину. поэтому чтобы не тратить деньги и время студенты платят, чтоб их не отчислили. А в НМУ этим успешно пользуются“, - отмечает Бойко.

При этом он замечает: продолжающиеся после весеннего увольнения Амосовой систематические поборы с иностранных студентов в НМУ подтверждаются, среди прочего, задержанием замдекана факультета по работе с иностранными студентами Константина Качана в связи с вымогательством им денег с их “за оформление на подготовительные курсы в качестве основания для продления пребывания на территории Украины“, а также их обращениями в правоохранительные органы касательно вымогательства со стороны руководства НМУ.

Кроме того, подчеркивается, в ВУЗЕ продолжает действовать “схема“ с присвоением денег за испытания медпрепаратов иностранных производитей, проводимые на базе Александровской клинической больницы и Главного Военного клинического госпиталя врачами данных медицинских заведений, “которые при этом, конечно же, являются сотрудниками НМУ им. А.А. Богомольца“.

“Прибыль от подобных исследований составляет более 100 тыс. долларов в год. Однако, не смотря на то, что Амосова и Мишалов фактически выступают лишь посредниками между заказчиком и реальным исполнителем, 80% всей суммы идет в карман именно им“, - акцентирует Бойко, добавляя: еще 5% этой суммы получает некая Наталья Литвинова, “находящаяся в прямом подчинении Мишалова“, тогда как НМУ и лечебно-профилактические заведения делят лишь оставшиеся 15%.

Так, он подчеркивает: за 1,5 года НМУ им. Богомольца получило в общей сумме 144,19 тыс. гривен за проведение клинических исследований, тогда, как Амосова и Мишалов в качестве физических лиц-предпринимателей – 1,651 млн гривен и 3,743 млн гривен соответственно – “То есть, вдвоем они заработали (читай, присвоили) 5,394 млн гривен, что в 37 раз больше, чем получил НМУ“.

Вместе с тем, отмечается: увольнение Амосовой не прекратило и махинаций с госзакупками и проведением ремонтных работ, “за реализацию которых отвечает Александр Никитюк“, коего Амосова без требуемого согласования с МОЗ назначила на должность проректора по административно-хозяйственной деятельности“.

“Проведенная Госфининспекцией ревизия деятельности НМУ за 2012-2015 годы выявила нанесение ущерба университету на сумму 73 млн гривен вследствие ряда нарушений, к которым причастны Амосова и Никитюк. При этом сам он даже не скрывает свою материальную заинтересованность при проведении госзакупок. В попавшем в сеть видео он открыто заявляет о том, что сколько бы ни было кандидатов на обеспечение проведения экзамена “КРОК“ в НМУ а, выиграет в любом случае “правильны“ центр тестирования, добавляя, что его рука подписывала договора на 7-8 миллиардов“, - замечает Бойко.

В итоге же, резюмирует журналист, можно резюмировать, что борьба с коррупцией в медицинских ВУЗах только началась, ведь увольнение ректоров-коррупционеров является только первым шагом на пути к этому, поскольку “в своих коррупционных делах они всегда имеют помощников, верно продолжающих реализовывать налаженные годами схемы“.