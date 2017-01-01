Ни владелец авто, ни другие водители, проезжавшие рядом, не смогли потушить пожар. С этим справились лишь сотрудники ГСЧС.

На Запорожском шоссе в Днепре загорелся автомобиль Nissan с детьми внутри. Инцидент произошел около 14:00 в среду, 1 августа, сообщает Информатор

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачен моторный отсек.

По словам водителя Nissan, он с семьей ехал на море. Когда заметил, что из-под капота идет дым, сразу остановился. В этот момент машина начала гореть.

Его супруга с двумя детьми успели выскочить из машины.

Небезразличные водители останавливались и помогали тушить автомобиль. Однако, все было безрезультатно до приезда ГСЧС.

Пожарные оперативно потушили огонь, в результате пожара никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре на ходу загорелось авто с детьми

Напомним, накануне в Киеве столкнулись три авто, одно загорелось.

Ранее в столице на ходу загорелось авто. Почти полностью выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля.

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