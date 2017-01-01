Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков
В ДР Конго боевики группировки ADF атаковали военную базу миссии ООН, где располагаются украинские миротворцы. Об этом 1 августа сообщил в Facebook украинский военнослужащий Владимир Фитьо.
По его словам, обстрелу подверглись здания в аэропорту Мавиви в девяти км от города Бени.
Одна из пуль попала в жилое помещение украинского подразделения, однако никто из украинских миротворцев не пострадал. Ранения получили трое миротворцев из Малави и Танзании.
Чтобы избежать повторного нападения, руководство контингента ООН решило нанести удар по лагерю ополченцев в горах, задействовав два украинских штурмовых вертолета Ми-24, которые уничтожили лагерь боевиков.
При этом украинские Ми-8 и южно-африканские вертолеты Oryx десантировали спецназ из ЮАР и Танзании. В зачистке района участвовали и правительственные войска Конго.
Cмотрите фотогалерею: Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков
Напомним, 21 марта в Конго отправились 88 украинских военных для участия в миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в этой стране.
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