В Украине сегодня чтят память павших десантников

Во всех десантных частях проходят траурные мероприятия.

Сегодня в Украине отмечают День памяти погибших десантников, вместо традиционного советского дня ВДВ с купаниями в фонтанах и пьяными драками.

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Так, во всех десантных частях проходят траурные мероприятия в честь погибших украинских десантников.

Как говорится в сюжете ТСН, в 199-м учебном центре в Житомире отменили праздник с атрибутами советских времен. Здесь десантники хотят воспитывать новое поколение, которое будет помнить, что это день, когда о десантников должны вспоминать.

Напомним, 30 июня прошел торжественный парад военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе. В руках военнослужащие несли фотографии погибших побратимов.