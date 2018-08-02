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В Украине сегодня чтят память павших десантников

Комментариев: 2
Во всех десантных частях проходят траурные мероприятия.
Десантники хотят отойти от советских "традиций"
Десантники хотят отойти от советских "традиций"
УНИАН

Сегодня в Украине отмечают День памяти погибших десантников, вместо традиционного советского дня ВДВ с купаниями в фонтанах и пьяными драками.

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Так, во всех десантных частях проходят траурные мероприятия в честь погибших украинских десантников.

Как говорится в сюжете ТСН, в 199-м учебном центре в Житомире отменили праздник с атрибутами советских времен. Здесь десантники хотят воспитывать новое поколение, которое будет помнить, что это день, когда о десантников должны вспоминать. 

Напомним, 30 июня прошел торжественный парад военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе. В руках военнослужащие несли фотографии погибших побратимов.

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Теги: ВДВ, десантники, память, погибшие
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Комментариев (2)
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gtrrewy    02.08.2018, 13:17
Оценка:  -1
gtrrewy
Очередной праздник в поминки превратили.
WTF2wtf    02.08.2018, 13:44
Оценка:  +1
WTF2wtf
а ты празднуешь убийство россиянами наших пацанов на нашей земле?
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