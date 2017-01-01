Суд возобновил дело против экс-главы НБУ Гонтаревой

Детектив НАБУ не нашел уголовного правонарушения в отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, стоимостью в 700 тысяч гривен.

НАБУ обязали возобновить дело против Гонтаревой за отдых на Мальдивах flickr.com

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о недостоверном декларировании против бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении суда от 24 июля, передают Украинские новости.

В марте детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и “не создает объективной стороны уголовного правонарушения“.

Адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица обжаловал данное решение, однако 15 июня Соломенский райсуд Киева отказал адвокату. В связи с этим Харченко подал апелляционную жалобу.

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По его информации, детектив НАБУ за все время досудебного расследования провел только одно следственное действие - изучил информацию в сети Интернет касательно наличия публикации об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которой установлено, что стоимость отдыха в выбранной гостинице может стоит более 700 тысяч гривен, но полученная информация не была проверена детективом.

Также детектив никого не допрашивал и не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами ее семьи государственной границы в июле 2016 года.

Апелляционный суд согласился с доводами адвоката и признал, что судья первой инстанции не обратил внимания на неполноту досудебного расследования.

В связи с этим суд отменил постановление детектива НАБУ о закрытии дела.

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Отметим, прошлой осенью суд обязал НАБУ открыть уголовное производство на Гонтареву и владельца банка Финансы и кредит Константина Жеваго.

Напомним, 15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.