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Суд возобновил дело против экс-главы НБУ Гонтаревой

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Детектив НАБУ не нашел уголовного правонарушения в отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, стоимостью в 700 тысяч гривен.
НАБУ обязали возобновить дело против Гонтаревой за отдых на Мальдивах
НАБУ обязали возобновить дело против Гонтаревой за отдых на Мальдивах
flickr.com

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о недостоверном декларировании против бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении суда от 24 июля, передают Украинские новости.

В марте детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и “не создает объективной стороны уголовного правонарушения“.

Адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица обжаловал данное решение, однако 15 июня Соломенский райсуд Киева отказал адвокату. В связи с этим Харченко подал апелляционную жалобу.

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По его информации, детектив НАБУ за все время досудебного расследования провел только одно следственное действие - изучил информацию в сети Интернет касательно наличия публикации об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которой установлено, что стоимость отдыха в выбранной гостинице может стоит более 700 тысяч гривен, но полученная информация не была проверена детективом.

Также детектив никого не допрашивал и не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами ее семьи государственной границы в июле 2016 года.

Апелляционный суд согласился с доводами адвоката и признал, что судья первой инстанции не обратил внимания на неполноту досудебного расследования.

В связи с этим суд отменил постановление детектива НАБУ о закрытии дела.

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Отметим, прошлой осенью суд обязал НАБУ открыть уголовное производство на Гонтареву и владельца банка Финансы и кредит Константина Жеваго. 

Напомним, 15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ. 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: суд, уголовное дело, Мальдивы, декларация, НАБУ, Гонтарева
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